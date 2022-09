Onion Price: प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत वो अपने स्टॉक से बड़ी मात्रा में प्याज जारी करेगी जो कुछ शहरों में भेजे जाएंगे।

प्याज की कीमतें अक्सर आम आदमी को रुलाती हैं। ये सरकार के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन जाती हैं। ये प्याज की कीमतें ही हैं जो किसी सरकार को हिलाने का दम रखती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब आम आदमी को थोड़ी राहत देने का फैसला किया है और इसलिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अपने बफर स्टॉक से करीब 50,000 टन प्याज दिल्ली और गुवाहाटी जैसे कुछ शहरों में ट्रांसफर करेगी। इन जगहों पर रिटेल की कीमतें भारत की औसत दरों से थोड़ी अधिक हैं। सरकार के इस कदम से इन शहरों में प्याज के दामों में गिरावट की उम्मीद है।

Govt to offload about 50,000 tonnes of onions from buffer stock