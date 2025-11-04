Groww IPO: सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया ग्रो का आईपीओ, ग्रे मार्केट में दिख रहा मुनाफा, जानिए जरूरी डिटेल्स

Groww IPO: ब्रोकरेज ऐप ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गेराज वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ आज मंगलवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस आईपीओ को 7 नवंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। बेंगलुरु बेस्ड इस फिनटेक कंपनी ने ग्रो आईपीओ का प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 6,632.30 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसमें से 1060 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके जुटाए जाएंगे। वहीं, 5,572.30 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाए जाएंगे।