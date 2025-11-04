Groww IPO: सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया ग्रो का आईपीओ, ग्रे मार्केट में दिख रहा मुनाफा, जानिए जरूरी डिटेल्स

ग्रो का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है।
Groww IPO: ब्रोकरेज ऐप ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गेराज वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ आज मंगलवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस आईपीओ को 7 नवंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। बेंगलुरु बेस्ड इस फिनटेक कंपनी ने ग्रो आईपीओ का प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 6,632.30 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसमें से 1060 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके जुटाए जाएंगे। वहीं, 5,572.30 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाए जाएंगे।
ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर प्रीमियम पर ट्रेड करता दिख रहा है। मंगलवार सुबह यह शेयर 100 रुपये के इश्यू प्राइस की तुलना में 18 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस तरह स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर की लिस्टिंग 18 फीसदी के प्रीमियम के साथ 118 रुपये पर हो सकती है।
बिडिंग के पहले दिन सुबह साढ़े 11 बजे तक ग्रो का आईपीओ 0.17 गुना भर गया था। आईपीओ का रिटेल हिस्सा 0.71 गुना और NII सेगमेंट 0.17 गुना सब्सक्राइब हो गया था।
आईपीओ में एक लॉट 150 शेयरों का है। इस आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 10 नवंबर को होने की उम्मीद है। वहीं, शेयरों की लिस्टिंग 12 नवंबर को हो सकती है। इस आईपीओ में रजिस्ट्रार MUFG Intime India Private Limited है। वहीं, लीड मैनेजर्स में कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एक्सिस कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स शामिल हैं।
ग्रो प्लेटफॉर्म पर करीब 1.43 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इसके कंपीटीटर्स जेरोधा और एंजल वन हैं। ग्रो आईपीओ का प्रमुख उद्देश्य बिजनेस ग्रोथ को फंड करना है। जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 948.47 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, टैक्स के बाद मुनाफा 378.37 करोड़ रुपये रहा है।
