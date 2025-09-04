GST‑2.0 की चाबी से क्या खुलेगी सस्ते रसोई घर की तिजोरी, और भारत में बढ़ेगा रोजगार ?

GST 2.0 impact on manufacturing India:भारत सरकार ने GST‑2.0 सुधारों की घोषणा की है। माना जा रहा है कि इससे भारत में कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स का उत्पादन (GST 2.0 impact on manufacturing India) और बिक्री आधारित रोजगार दोनों को ताकत मिलेगी। यानि इससे देश भर में रोजगार के नये अवसर (new employment opportunities) पैदा होंगे और आयात पर निर्भरता घटेगी। क्वेस कॉर्प के लॉहित भाटिया के मुताबिक, कंपनियां घरेलू उत्पादों (household products) का निर्माण बढ़ाएंगी,जिससे कारोबार और नौकरियों (Jobs )में तेजी आएगी। ध्यान रहे कि महत्वपूर्ण खाने‑पीने और रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, और साबुन पर पहले 18% GST था, अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। डेयरी जैसे मक्खन, घी, पनीर और स्नैक्स जैसे नमकीन भी 12% से गिर कर 5% पर आ गए हैं। इससे सामान सस्ता तो होगा ही, बजट (Budget) भी सहूलियत भरा बनेगा। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी।