जीएसटी के नाम पर दुकानदार बुद्धू बनाए तो कैसे पता लगाएं असली कीमत और कहां करें शिकायत

अगर आपको कोई दुकानदार घरेलू सामान के रेट पर जीएसटी घटने का फायदा न दे तो आप इसकी आसानी से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही यह भी पता लगा सकते हैं कि उस प्रोडक्ट पर जीएसटी घटने से असल कीमत में कितनी कमी आई है। यहां कुछ तरीके बताए जा रहे हैं, जिससे जीएसटी से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा।