अब इस राज्य में भी महिलाएं कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम, दिल्ली-उड़ीसा के बाद बड़ा फैसला

Women Night Shift Work Law Gujarat: गुजरात सरकार ने महिलाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब महिलाएं अपनी सहमति से फैक्ट्रियों में रात की शिफ्ट (Women Night Shift Work Law Gujarat) में काम कर सकेंगी। इसके लिए राज्य विधानसभा में फैक्ट्रियों (गुजरात संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया गया है। राज्य के श्रम व रोजगार मंत्री बलवंतसिंह राजपूत (Balwant Singh Rajput) ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कदम महिलाओं (Gujarat women night shift) को समानता का अधिकार, पेशे की स्वतंत्रता और आर्थिक सशक्तीकरण देगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं रात में काम कर परिवार की आय बढ़ा सकेंगी और दिन में परिवार को समय भी दे पाएंगी।