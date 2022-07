Policybazaar के आईटी सिस्टम में हैकर्स ने लगाई सेंध, कंपनी ने कहा- कस्टमर्स का डेटा नहीं हुआ चोरी

Policybazaar के आईटी सिस्टम में हैकर्स ने सेंध लगाई है। इसके बारे में कंपनी ने जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर की, जिसमें बताया कि 19 जुलाई को आईटी सिस्टम में डेटा ब्रीच करने का मामला सामने आया है। हालांकि कस्टमर्स Policybazaar ने कहा कि कस्टमर्स का डेटा चोरी नहीं हुआ है।

फिनटेक कंपनी Policybazaar ने स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को एक रिपोर्ट सौंपते हुए बताया है कि कंपनी के आईटी सिस्टम को 19 जुलाई को हैक कर लिया गया था, जिसके बाद इस समस्या का हल निकाल लिया गया है। वहीं सिस्टम का ऑडिट भी शुरू कर लिया गया है। राहत की बात यह है कि कंपनी की ओर से बताया गया है कि किसी भी कस्टमर का डेटा चोरी नहीं हुआ है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। इसके साथ ही कानूनी मदद भी ली जा रही है।

Hackers broke into Policybazaar's IT system, the company said - customers' data was not stolen