HDFC Bank Customer Alert: बैंक की UPI सेवाएं इस दिन नहीं करेंगी काम, जानिए वजह

HDFC बैंक का PayZapp एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है जो एक डिजिटल वॉलेट और एक वर्चुअल कार्ड के रूप में काम करता है। आप अपने बैंक खाते या कार्ड का उपयोग किए बिना बिलों का भुगतान करने, पैसे भेजने, ऑनलाइन खरीदारी करने आदि जैसी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाओं का भुगतान करने के लिए PayZapp का उपयोग कर सकते हैं। HDFC बैंक और गैर-HDFC बैंक दोनों ग्राहक PayZapp ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यहां लेनदेन की सीमा गैर-KYC खातों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये और KYC वाले ग्राहकों के लिए प्रति माह 2,00,000 रुपये है।