Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

HDFC Bank Customer Alert: बैंक की UPI सेवाएं इस दिन नहीं करेंगी काम, जानिए वजह

HDFC Bank Customer Alert: एचडीएफसी बैंक का एक PayZapp नाम से ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। यह एक डिजिटल वॉलेट और एक वर्चुअल कार्ड के रूप में काम करता है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 10, 2025

HDFC Bank Customer Alert
HDFC Bank आवश्यक सिस्टम मेंटेनेंस आयोजित कर रहा है।

HDFC बैंक ने एक अपडेट में कहा है कि वह ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक आवश्यक सिस्टम मेंटेनेंस कर रहा है। ऐसे में बैंक की UPI सेवाएं 12 सितंबर, 2025 को प्रभावित रहेंगी। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि 12 सितंबर, 2025 को 90 मिनट के लिए HDFC बैंक खातों से जुड़ी UPI सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। HDFC बैंक ने कहा कि उसका आवश्यक सिस्टम मेंटेनेंस 12 सितंबर, 2025 को रात 12 बजे से 01:30 बजे तक 90 मिनट के लिए होगा।

कौन सी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी?

-HDFC बैंक के चालू और बचत खातों पर UPI लेनदेन
-RuPay क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान
-UPI सेवाओं के लिए HDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप और HDFC बैंक द्वारा समर्थित थर्ड-पार्टी ऐप्स
-व्यापारियों के लिए उनके HDFC बैंक खाते से जुड़ी UPI सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

ये भी पढ़ें

क्या 22 सितंबर के बाद भी सस्ती नहीं होंगी गाड़ियां? GST में इस पेच ने डीलर्स को उलझन में डाला
कारोबार
GST Compensation Cess

बैंक ने अपने ग्राहकों से इस दौरान सभी बैंकिंग लेनदेन के लिए PayZapp वॉलेट का उपयोग करने के लिए कहा है।

PayZapp क्या है?

HDFC बैंक का PayZapp एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है जो एक डिजिटल वॉलेट और एक वर्चुअल कार्ड के रूप में काम करता है। आप अपने बैंक खाते या कार्ड का उपयोग किए बिना बिलों का भुगतान करने, पैसे भेजने, ऑनलाइन खरीदारी करने आदि जैसी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाओं का भुगतान करने के लिए PayZapp का उपयोग कर सकते हैं। HDFC बैंक और गैर-HDFC बैंक दोनों ग्राहक PayZapp ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यहां लेनदेन की सीमा गैर-KYC खातों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये और KYC वाले ग्राहकों के लिए प्रति माह 2,00,000 रुपये है।

ये भी पढ़ें

No-Cost EMI चुनकर न हों खुश, यहां ‘ब्याज फ्री’ जैसा कुछ नहीं होता, पीछे से ऐसे कट रही आपकी जेब
कारोबार
No Cost EMI Hidden Charges

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Sept 2025 03:47 pm

Hindi News / Business / HDFC Bank Customer Alert: बैंक की UPI सेवाएं इस दिन नहीं करेंगी काम, जानिए वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.