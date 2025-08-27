आपके नाम पर कितने Loan और Credit Card हैं? इस आसान प्रोसेस से चुटकियों में करें चेक

डिजिटल होती दुनिया में पैसों से जुड़े कामों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अगर आप जागरूक नहीं हैं, तो धोखेबाज आपके बैंक खाते को मिनटों में खाली कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और लोन आज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आप नियमित रूप से यह जांचते हैं कि आपके नाम पर कितने लोन और क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं? ऐसा करके आप यह पता लगा सकते हैं कि कहीं किसी ने आपकी पर्सनल डिटेल्स का गलत इस्तेमाल करके आपके नाम पर कोई लोन तो नहीं ले लिया।
आपकी क्रेडिट रिपोर्ट (जिसे सिबिल रिपोर्ट भी कहते हैं) में आपके सभी लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी जानकारी होती है। यह रिपोर्ट वित्तीय संस्थानों के पास उपलब्ध होती है। इस रिपोर्ट के साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी होता है, जो आपकी वित्तीय सेहत का पैमाना होता है।
स्टेप- 1. आपको सिबिल की वेबसाइट https://www.cibil.com पर जाना होगा।
स्टेप 2. अब 'Get Your Free CIBIL Score' पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब अपनी पर्सनल डिटेल जैसे नाम, पैन नंबर, ईमेल, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4. अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, इसे दर्ज करें।
स्टेप 5. अब आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करके अपना अकाउंट बनाना होगा।
स्टेप 5. लॉगिन करते ही आपको स्क्रीन पर अपनी सिबिल रिपोर्ट और सिबिल स्कोर की डिटेल दिखाई दे जाएगी। इस सिबिल रिपोर्ट में आपके नाम पर मौजूद सभी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की जानकारी होगी।
स्टेप 1. अपने फोन में पेटीएम ऐप ओपन करें।
स्टेप 2. अब सर्च बार में जाकर 'Credit Score' सर्च करें।
स्टेप 3. नीचे क्रेडिट स्कोर का आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4. अब आपको अपनी स्क्रीन पर अपना क्रेडिट स्कोर दिख जाएगा।
स्टेप 5. क्रेडिट स्कोर के नीचे 'क्रेडिट रिपोर्ट समरी' का विकल्प होगा। इस पर क्लिक करें। यहां 'view details' पर क्लिक करें।
स्टेप 6. अब आपको अपने सभी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी।