Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं? यह गलती की तो आ जाएगा Income Tax का नोटिस

Savings Account Rule: अगर आप 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश बचत खाते में जमा कराते हैं, तो आपको पैन नंबर देना होगा। इसके अलावा, एक वित्त वर्ष में बचत खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट होना हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाएगा।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 13, 2025

Savings Account Rule
बचत खाते में ज्यादा लेनदेन होने पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। (PC: Pixabay)

Savings Account Rule: क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बचत खाते में कितने रुपये जमा करा सकते हैं। अगर आप एक मोटी रकम बचत खाते में डालें तो क्या होगा? क्या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएंगे? क्या आप पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे। टैक्स एवं निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि एक वित्त वर्ष में एक बचत खाते में कुल कैश डिपॉजिट्स और निकासी 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैन ने बताया कि कोई व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति से सिंगल ट्रांजेक्शन में या एक इवेंट से जुड़े ट्रांजेक्शंस में कुल 2 लाख रुपये या उससे अधिक कैश नहीं ले सकता है।

10 लाख रुपये से ज्यादा लेनदेन पर क्या होगा?

बलवंत जैन ने बताया कि एक वित्त वर्ष की अवधि में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच व्यक्ति के सभी बचत खातों में कुल 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट होता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बैंकों को ऐसे लेनदेन के बारे में आयकर विभाग को सूचित करना होता है। चाहे आपने अपने नाम से खुले अलग-अलग बचत खातों में लेनदेन किया हो, फिर भी बैंकों को ऐसे लेनदेन का खुलासा करना होगा।

ये भी पढ़ें

SIP में हर महीने डालें 4500 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम
कारोबार
Regular Income After Retirement

हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाएगा

एक वित्त वर्ष में बचत खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट होना हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाएगा। आयकर अधिनियम 1962 की धारा 114बी के तहत बैंकों को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।

इनकम टैक्स का नोटिस आए तो क्या करें?

हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के मामले में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इस नोटिस के जवाब में आपको अपने पैसे के सोर्स के बारे में बताना होगा। इसके लिए आपको कुछ सबूत दिखाने पड़ सकते हैं। ये सबूत आपका इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट्स या विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप नोटिस का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी टैक्स एडवाइजर की मदद ले सकते हैं।

50 हजार से ज्यादा के डिपॉजिट पर लगेगा पैन

अगर आप एक दिन में 50 हजार रुपये से अधिक रकम बचत खाते में जमा कराते हैं, तो आपको पैन नंबर देना होगा। पैन नहीं होने की स्थिति में आपको फॉर्म 60/61 जमा करना होगा।

ये भी पढ़ें

रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए गुड न्यूज, GST Registration के लिए 1 करोड़ रुपये हो सकती है नई लिमिट
कारोबार
GST Registration Limit

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Aug 2025 03:30 pm

Hindi News / Business / बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं? यह गलती की तो आ जाएगा Income Tax का नोटिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.