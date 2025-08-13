बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं? यह गलती की तो आ जाएगा Income Tax का नोटिस

Savings Account Rule: क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बचत खाते में कितने रुपये जमा करा सकते हैं। अगर आप एक मोटी रकम बचत खाते में डालें तो क्या होगा? क्या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएंगे? क्या आप पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे। टैक्स एवं निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि एक वित्त वर्ष में एक बचत खाते में कुल कैश डिपॉजिट्स और निकासी 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैन ने बताया कि कोई व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति से सिंगल ट्रांजेक्शन में या एक इवेंट से जुड़े ट्रांजेक्शंस में कुल 2 लाख रुपये या उससे अधिक कैश नहीं ले सकता है।