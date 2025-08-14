Patrika LogoSwitch to English

FASTag Annual Pass से इस तरह बचेंगे आपके हजारों रुपये, 15 अगस्त से हो रहा एक्टिव, जानिए कैसे खरीदें

FASTag Annual Pass Savings: 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास एक्टिव हो रहा है। इस पास के जरिए आप साल भर में हजारों रुपयों की बचत कर सकते हैं। यह पास 3,000 रुपये में मिल रहा है।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 14, 2025

FASTag Annual Pass Savings
फास्टैग एनुअल पास से काफी पैसे बच जाएंगे। (PC: Gemini)

FASTag Annual Pass Savings: अगर आप नेशनल हाईवेज पर फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI 15 अगस्त को फास्टैग एनुअल पास शुरू करने जा रहा है। यह एनुअल पास आपके 7000 से लेकर 17000 रुपये तक बचा सकता है। यह कार्ड ज्यादा ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा। प्राइवेट गाड़ियों के मालिक एकमुश्त 3000 रुपये देकर फास्टैग एनुअल पास ले सकते हैं। यह कार्ड आपके सालभर चलेगा। इस कार से आप अधिकतम 200 ट्रिप्स कर सकते हैं। यानी फास्टैग एनुअल पास से एक ट्रिप का चार्ज सिर्फ 15 रुपये पडेगा। कमर्शियल गाड़ियों के लिए यह पास लागू नहीं होगा।

कितना बचेगा पैसा?

फास्टैग एनुअल पास में 200 ट्रिप्स मिलती हैं। इसकी वैलिडिटी एक साल की है। जब भी आपकी गाड़ी NHAI या MoRTH द्वारा मैनेज्ड फास्टैग वाले टोल प्लाजा से गुजरेगी, फास्टैग एनुअल पास बैलेंस से 1 ट्रिप कम हो जाएगी। इस समय नेशनल हाईवेज पर टोल प्लाजा क्रॉस करने पर 50 से 100 रुपये तक देने होते हैं। आप 200 बार टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, तो 50 रुपये के हिसाब से आपको 10,000 रुपये देने होंगे। वहीं, टोल चार्ज 100 रुपये मानें, तो 200 बार टोल प्लाजा क्रॉस करने पर 20,000 रुपये चुकाने होंगे। उधर फास्टैग एनुअल पास में आपको 3,000 रुपये में ही 200 ट्रिप्स मिल रही है। इस तरह आप इस एनुअल पास से 7000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक की बचत आसानी से कर सकते हैं।

फास्टैग एनुअल पास कहां करेगा काम?

फास्टैग एनुअल पास सिर्फ NHAI या MoRTH द्वारा मैनेज्ड नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर ही वैलिड होगा। जैसे- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रत्नागिरी रूट। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले हाईवेज पर साधारण फास्टैग अकाउंट से सामान्य रूप से टोल कटेगा।

मौजूदा फास्टैग से ही लिंक्ड होगा

इस पास के लिए आपको नया फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है। एनुअल पास आपके मौजूदा फास्टैग से ही लिंक्ड होगा। यह पास आपके रजिस्टर्ड फास्टैग पर ही बनेगा। जैसे ही आप 3,000 रुपये पेमेंट करेंगे, 2 घंटे के अंदर पास बन जाएगा।

फास्टैग एनुअल पास ऑनलाइन कैसे खरीदें?

स्टेप 1. राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI/MoRTH की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और फास्टैग आईडी जैसी डिटेल्स के साथ लॉग-इन करें।
स्टेप 3. यूपीआई/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए 3,000 रुपये का पेमेंट करें।
स्टेप 4. पेमेंट होने के बाद एनुअल पास आपके मौजूदा फास्टैग के साथ लिंक हो जाएगा।
स्टेप 5. इस कंफर्मेशन का मैसेज आपको 15 अगस्त को मिलेगा। शुक्रवार से यह पास एक्टिवेट हो जाएगा।

Hindi News / Business / FASTag Annual Pass से इस तरह बचेंगे आपके हजारों रुपये, 15 अगस्त से हो रहा एक्टिव, जानिए कैसे खरीदें

