FASTag Annual Pass से इस तरह बचेंगे आपके हजारों रुपये, 15 अगस्त से हो रहा एक्टिव, जानिए कैसे खरीदें

फास्टैग एनुअल पास में 200 ट्रिप्स मिलती हैं। इसकी वैलिडिटी एक साल की है। जब भी आपकी गाड़ी NHAI या MoRTH द्वारा मैनेज्ड फास्टैग वाले टोल प्लाजा से गुजरेगी, फास्टैग एनुअल पास बैलेंस से 1 ट्रिप कम हो जाएगी। इस समय नेशनल हाईवेज पर टोल प्लाजा क्रॉस करने पर 50 से 100 रुपये तक देने होते हैं। आप 200 बार टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, तो 50 रुपये के हिसाब से आपको 10,000 रुपये देने होंगे। वहीं, टोल चार्ज 100 रुपये मानें, तो 200 बार टोल प्लाजा क्रॉस करने पर 20,000 रुपये चुकाने होंगे। उधर फास्टैग एनुअल पास में आपको 3,000 रुपये में ही 200 ट्रिप्स मिल रही है। इस तरह आप इस एनुअल पास से 7000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक की बचत आसानी से कर सकते हैं।