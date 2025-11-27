नए लेबर कोड में कैसे कैलकुलेट होगी आपकी ग्रेच्युटी? समझिए नया फॉर्मेट

इन दोनों ही मामलों में, मन में यह सवाल आता है कि 50% वेतन नियम के कारण, अगर बेसिक कंपोनेंट बढ़ाया जाता है तो ग्रेच्युटी बढ़ जाती है, लेकिन यह नियम 21 नवंबर, 2025 से लागू है. हालांकि, नए ग्रेच्युटी नियमों ने भ्रम पैदा कर दिया है. सभी पात्र कर्मचारी, जो ग्रेच्युटी के योग्य हैं, क्या उन्हें पूरी अवधि के लिए नई बढ़ी हुई मूल सैलरी के अनुसार अधिक ग्रेच्युटी मिलेगी, या क्या बढ़ी हुई ग्रेच्युटी केवल 21 नवंबर, 2025 के बाद की सेवा अवधि तक सीमित रहेगी. जानकार भी इसे लेकर अभी ज्यादा आश्वस्त नहीं है. आगे सरकार इसे लेकर कोई सफाई जारी करती है तभी इस पर तस्वीर साफ होगी.