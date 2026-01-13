25 साल का होम लोन 10 साल में हो जाएगा खत्म! बचेंगे 35 लाख रुपये से ज्यादा, ये है 3 स्टेप फॉर्मूला

अब समझिए, एक साल तक आपने EMI दी, तो आपने बैंक को कुल 4.8 लाख रुपये चुकाया। जिसमें ब्याज 4.2 लाख रुपये है और मूलधन सिर्फ 60,000 रुपये है। इसलिए हमें लगता है कि EMI चुका रहे हैं लेकिन लोन का अमाउंट उतनी तेजी से कम क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप इसी तरह 25 साल तक लोन चुकात रहे तो आप कुल 1.21 करोड़ रुपये चुकाएंगे, जिसमें से 50 लाख रुपये तो मूलधन है, जबकि 71 लाख रुपये ब्याज होगा। 25 साल की लोन अवधि में 17 साल के बाद ऐसा होगा कि ब्याज और मूलधन बराबर बंटेगा, और 18वें साल से मूलधन का हिस्सा ब्याज से ज्यादा होगा।