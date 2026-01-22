भारत के इन स्टार्टअप्स को क्यों मिली करोड़ों की फंडिंग? टॉप 10 में से दो फाउंडर्स महज 22 साल के

Hurun Report 2026: भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले कुछ सालों में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। अब निवेशकों का भरोसा विस्तार योगय और टिकाऊ बिजनेस मॉडल पर केंद्रित हो गया है। हुरुन इंडिया U40 सीरीज 2025 ने देश के सबसे अधिक फंड जुटाने वाले युवा फाउंडर्स की तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्ष से कम उम्र के उद्यमियों द्वारा संचालित टॉप स्टार्टअप्स ने मिलकर 14 बिलियन डॉलर यानी 1.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग जुटाई है।