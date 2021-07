IDFC एनएफओ में 5000 रुपए लगाकर कर सकते हैं मोटी कमाई, 29 जुलाई से खुलेगी स्कीम

IDFC म्यूचुअल फंड 29 जुलाई को US Equity Fund of Fund लॉन्च करने जा रहा है। इसमें कुछ हजार रुपए निवेश कर आप तगड़ी कमाई कर सकते हैं। दीर्घावधि में में ज्यादा पैसा कमाने वालों के लिए बेहतरीन मौका है।

नई दिल्ली। यदि आप शेयर बाजार में दीर्घावधि में मोटी कमाई करना चाहते हैं और कोई नई स्कीम खोज रहे हैं तो 29 जुलाई से आपके पास बेहतरीन मौका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ( IDFC ) म्यूचुअल फंड 29 जुलाई को US Equity Fund of Fund ( FoF ) लॉन्च करने जा रहा है। इसके जरिए आप अपना पैसा अमरीकी स्टॉक्स में लगा सकते हैं। यह स्कीम निवेश के लिए 12 अगस्त तक खुली रहेगी। यह जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड ( JP Morgan US Growth Fund ) से जुड़ा एफओएफ है। IDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है।

न्यूनतम निवेश 5000 जरूरी

IDFC US Equity Fund of Fund एक ओपन एंडेड फंड है। इस स्कीम में आपको अगर एकमुश्त रकम लगानी है तो कम से कम 5000 रुपए का निवेश करना होगा। इसके अलावा SIP करना चाहते हैं तो यह कम से कम 1000 रुपए मंथली से शुरू कर सकते हैं। निवेश करने के बाद 1 साल के अंदर किए गए रिडेम्पशन के लिए 1 फीसदी का एक्जिट लोड देना होगा।

दौलत में इजाफा करने वालों के लिए बेस्ट स्कीम

आईडीएफसी की यह स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो लंबी अवधि में पैसे लगाकर अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं। साथ ही जिन निवेशकों का फोकस विदेशी शेयरों में पैसे लगाकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने पर है। यह फंड मुख्य तौर पर ओवरसीज फंड में निवेश करता है तो ऐसे में विदेशी स्टॉक में ग्रोथ का फायदा मिल सकता है। फंड की पुराना ट्रेक् रिकॉर्ड बेहतर रहा है। IDFC म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनियों में अल्फाबेट, Apple, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और एमेजॉन जैसे नाम शामिल हैं।

क्या है NFO

जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई नया फंड लॉन्च करती है तो यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही खुला होता है। फंड पोर्टफोलियो के लिए शेयर खरीदना इसका मकसद होता है। इसलिए इसके जरिए पैसा जुटाया जाता है। एक तरह से एक नए फंड की शुरुआत करने के लिए पैसा जुटाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को न्यू फंड ऑफर यानि एनएफओ कहा जाता है। यह आईपीओ जैसा होता है लेकिन आईपीओ नहीं होता।

