7.3 करोड़ प्राइवेट वर्कर्स के लिए जरूरी खबर, PF खाते को लेकर आया बड़ा अपडेट

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपके पास EPF (Employees’ Provident Fund) खाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। 1 अगस्त 2025 से आपके PF खाते से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू हो चुका है, जो सीधे आपके UAN (Universal Account Number) के अलॉटमेंट और एक्टिवेशन से जुड़ा है। EPFO में फिलवक्त 7.3 करोड़ सबस्क्राइबर हैं।
EPFO ने अप्रैल 2025 में UAN प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) को पेश किया था। अब ताजा अपडेट के मुताबिक अब UAN का अलॉटमेंट और एक्टिवेशन केवल UMANG ऐप के जरिए FAT का इस्तेमाल करके ही किया जाएगा। इसका मतलब है कि नए कर्मचारियों को PF खाता खोलने के लिए अपने आधार नंबर से फेस ऑथेंटिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हो चुकी है।
EPFO का मानना है कि यह तरीका पुराने सिस्टम से ज्यादा सुरक्षित और त्रुटिरहित है। इससे न तो गलत डिटेल भरने का खतरा रहेगा और न ही फर्जीवाड़े की गुंजाइश होगी। खास बात यह है कि फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसे UMANG ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है।
हालांकि, कुछ विशेष मामलों में पुराना तरीका जारी रहेगा। इंटरनेशनल वर्कर्स और नेपाल व भूटान के नागरिकों के लिए अब भी नियोक्ता (Employer) के जरिए UAN जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, क्योंकि इन मामलों में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन संभव नहीं है।
UMANG ऐप के जरिए यह प्रक्रिया बेहद सरल है। आपको बस अपना आधार नंबर डालना है, मोबाइल कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन करना है और UAN अपने-आप जनरेट हो जाएगा। EPFO ने इसके लिए डिटेल्ड यूजर मैनुअल भी जारी किया है, जिसमें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है।
EPFO के इस कदम से न सिर्फ नए कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि कंपनियों के लिए भी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब किसी भी नए प्रोफेशनल का PF खाता तुरंत एक्टिवेट किया जा सकेगा, जिससे पेपरवर्क और समय दोनों की बचत होगी।