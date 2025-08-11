7.3 करोड़ प्राइवेट वर्कर्स के लिए जरूरी खबर, PF खाते को लेकर आया बड़ा अपडेट

EPFO ने अप्रैल 2025 में UAN प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) को पेश किया था। अब ताजा अपडेट के मुताबिक अब UAN का अलॉटमेंट और एक्टिवेशन केवल UMANG ऐप के जरिए FAT का इस्तेमाल करके ही किया जाएगा। इसका मतलब है कि नए कर्मचारियों को PF खाता खोलने के लिए अपने आधार नंबर से फेस ऑथेंटिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हो चुकी है।