मुसीबत के समय PF अकाउंट से निकाल सकेंगे दोगुना पैसा, जानिए पूरी प्रोसेस

मुसीबत के समय आप अपने PF अकाउंट से बहुत ही आसानी से दोगुना पैसा निकाल सकते हैं। पहले EPFO ने कर्मचारियों को नॉन रिफंडेबल एडवांस पैसा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से सरकार ने PF अकाउंट होल्डरों को राहत दी गई है।

अगर आप PF अकाउंट होल्डर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप अपने PF अकाउंट से मुसीबत के समय या जरूरत के समय 2 गुना पैसा निकाल सकते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों की नौकरियां गई वहीं बहुत से लोगों पैसों की कमी झेलना पड़ा। कोरोना के दौरान अचानक से आए खर्च से निपटने के लिए PF मददगार साबित हुआ। वहीं आप मुसीबत या जरूरत के समय PF अकाउंट से दो गुना पैसा निकाल सकते हैं।

