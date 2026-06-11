IT Stocks News: TCS से लेकर Infosys तक आईटी शेयरों में आज क्यों आ रही गिरावट? एक्सपर्ट से समझिए

ब्रोकरेज फर्म मास्टरट्रस्ट में चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि इस समय वैश्विक टेक्नोलॉजी शेयरों में दबाव देखा जा रहा है। अमेरिका में धीमी टेक स्पेंडिंग की चिंता से निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। इसका असर भारतीय आईटी शेयरों में भी देखा जा रहा है। भूराजनीतिक तनाव में इजाफा और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से भी आईटी शेयर दबाव में हैं। डॉ रवि ने बताया कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे बड़े आईटी शेयरों में इस समय भारी मुनाफावसूली देखी जा रही है।