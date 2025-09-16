टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, आज भी भर सकते हैं ITR, 5 साल में इतने लोगों ने भरा टैक्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की अंतिम तिथि को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन अब 16 सितंबर 2025 तक हो गई है। यह विस्तार ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी खराबियों और अंतिम समय की भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
मूल रूप से 31 जुलाई 2025 की निर्धारित डेडलाइन को पहले ही 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था, ताकि ITR फॉर्म्स में किए गए बदलावों के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन पोर्टल पर ग्लिच की शिकायतों के बाद CBDT ने इसे एक और दिन आगे बढ़ा दिया। डिपार्टमेंट के अनुसार, अब तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं, जो पिछले वर्ष के 7.28 करोड़ से अधिक है। यह आंकड़ा टैक्सपेयर्स की बढ़ती अनुपालन क्षमता को दर्शाता है।
16 सितंबर को 12:00AM बजे से 2:30AM बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा। उसके बाद फाइलिंग फिर शुरू हो जाएगी। अगर कोई टैक्सपेयर 16 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करता, तो बेलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पेनल्टी लगेगी।
भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह आंकड़े मुख्य रूप से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वित्त मंत्रालय के आधिकारिक स्रोतों से लिए गए हैं। नीचे पिछले 5 वित्तीय वर्षों (FY 2020-21 से FY 2024-25 तक) के आंकड़े दिए गए हैं, जो मूल्यांकन वर्ष (AY) के आधार पर हैं। कुल संख्या लगभग 38.77 करोड़ आईटीआर फाइलिंग्स है।
|वित्तीय वर्ष (FY)
|मूल्यांकन वर्ष (AY)
|आईटीआर फाइल किए गए (करोड़ में)
|वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
|2020-21
|2021-22
|6.72
|-
|2021-22
|2022-23
|7.40
|10.1
|2022-23
|2023-24
|8.09
|9.3
|2023-24
|2024-25
|9.00 (जनवरी तक)
|11.2 (अनुमानित)
|2024-25
|2025-26
|-
|-
ये आंकड़े आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और समय के साथ अपडेट हो सकते हैं।