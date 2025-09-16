टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, आज भी भर सकते हैं ITR, 5 साल में इतने लोगों ने भरा टैक्स

मूल रूप से 31 जुलाई 2025 की निर्धारित डेडलाइन को पहले ही 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था, ताकि ITR फॉर्म्स में किए गए बदलावों के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन पोर्टल पर ग्लिच की शिकायतों के बाद CBDT ने इसे एक और दिन आगे बढ़ा दिया। डिपार्टमेंट के अनुसार, अब तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं, जो पिछले वर्ष के 7.28 करोड़ से अधिक है। यह आंकड़ा टैक्सपेयर्स की बढ़ती अनुपालन क्षमता को दर्शाता है।