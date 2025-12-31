दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति Warren Buffett आज होंगे रिटायर, 6 साल की उम्र से कर रहे बिजनेस, 99% दौलत करेंगे दान

1964 में बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल कंपनी थी, जिसकी हालत खराब थी और इसके शेयर बेहद सस्ते मिल रहे थे। बफे ने इसका शेयर लेना शुरू किया और बफे के पास कंपनी की 7% हिस्सेदारी हो गई। इस दौरान कंपनी के सीईओ ने बफे को 11.50 डॉलर प्रति शेयर पर वापस खरीदने का ऑफर दिया। बफे ने हामी भर दी लेकिन बाद में सीईओ ने कीमत 12.5 सेंट कम कर दी। यही 12 सेंट का फर्क टर्निंग पॉइंट बना। बफे को यह अपमान लगा। उन्होंने शेयर बेचने के बजाय एक साल से भी कम समय में अपनी हिस्सेदारी बढ़कर 43% कर ली। अब कंपनी पर उनका पूरा कंट्रोल था। उन्होंने सबसे पहले सीईओ को निकाला। बफे ने बर्कशायर हैथवे को एक 'शेल कंपनी' की तरह इस्तेमाल किया। इसके जरिए आने वाले कैश से उन्होंने बीमा, बैंकिंग, रेलवे और बड़ी कंपनियों में निवेश शुरू किया। धीरे-धीरे बर्कशायर एक होल्डिंग कंपनी बन गई, जिसके पोर्टफोलियो में एपल, कोका-कोला जैसी दिग्गज कंपनियां थीं। 1985 में टेक्सटाइल बिज़नेस पूरी तरह बंद कर दिया। यहीं से असली बर्कशायर की कहानी शुरू हुई। अब 1.09 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ बर्कशायर हैथवे विश्व की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है।