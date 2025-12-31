दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति Warren Buffett आज होंगे रिटायर, 6 साल की उम्र से कर रहे बिजनेस, 99% दौलत करेंगे दान

वॉरेन बफे रिटायर हो रहे हैं।
Warren Buffett’s retirement: दुनिया के सबसे दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे 31 दिसंबर को बर्कशायर हैथवे के सीईओ के पद से रिटायर हो रहे हैं। दुनिया के निवेश इतिहास में एक युग अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति के सक्रिय निवेश जीवन का अंत नहीं है, बल्कि उस सोच, धैर्य और अनुशासन का भी पड़ाव है, जिसने दशकों तक वैश्विक पूंजी बाजारों को नई दिशा दी। करीब छह दशक तक बर्कशायर हैथवे की कमान संभालने वाले बफे ने यह साबित किया कि निवेश सिर्फ आंकड़ों व तेजी-मंदी का खेल नहीं, बल्कि चरित्र, धैर्य और समझ का इम्तिहान है।
जब बाजार शोर, डर और लालच से भरे रहते थे, तब बफे ने सादगी से कहा- अच्छी कंपनी खरीदो, सही कीमत पर खरीदो और लंबे समय तक पकड़े रहो। यही दर्शन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। बफे ने अपना उत्तराधिकारी अपने बच्चों को नहीं बनाया। उनके रिटायरमेंट के बाद 1 जनवरी, 2026 से कंपनी की कमान बर्कशायर हैथवे के वाइस प्रेसिडेंट ग्रेग एबल के हाथों में आएगी। बफे एबेल को 400 अरब डॉलर यानी 36 लाख करोड़ रुपए की नकदी देकर विदा ले रहे हैं।
बफे ने 6 वर्ष की उम्र में कोल्ड ड्रिंक बेची। कॉलेज के दिनों में अखबार बांटे, फुटबॉल मैचों में पॉपकॉर्न बेचे और 17 की उम्र में पिनबॉल मशीनें खरीद बार्बर शॉप्स से नियमित आय अर्जित की। उन्होंने कभी ओमाहा शहर नहीं छोड़ा। आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं, जिसे 1958 में 31.500 डॉलर में खरीदा था और अब कीमत 14 लाख डॉलर है। वे इसे 'तीसरा सबसे अच्छा निवेश कहते हैं। बर्कशायर हैथवे सिर्फ इसलिए खरीदा, ताकि उसके सीईओ को बाहर का रास्ता दिखा सकें।
1964 में बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल कंपनी थी, जिसकी हालत खराब थी और इसके शेयर बेहद सस्ते मिल रहे थे। बफे ने इसका शेयर लेना शुरू किया और बफे के पास कंपनी की 7% हिस्सेदारी हो गई। इस दौरान कंपनी के सीईओ ने बफे को 11.50 डॉलर प्रति शेयर पर वापस खरीदने का ऑफर दिया। बफे ने हामी भर दी लेकिन बाद में सीईओ ने कीमत 12.5 सेंट कम कर दी। यही 12 सेंट का फर्क टर्निंग पॉइंट बना। बफे को यह अपमान लगा। उन्होंने शेयर बेचने के बजाय एक साल से भी कम समय में अपनी हिस्सेदारी बढ़कर 43% कर ली। अब कंपनी पर उनका पूरा कंट्रोल था। उन्होंने सबसे पहले सीईओ को निकाला। बफे ने बर्कशायर हैथवे को एक 'शेल कंपनी' की तरह इस्तेमाल किया। इसके जरिए आने वाले कैश से उन्होंने बीमा, बैंकिंग, रेलवे और बड़ी कंपनियों में निवेश शुरू किया। धीरे-धीरे बर्कशायर एक होल्डिंग कंपनी बन गई, जिसके पोर्टफोलियो में एपल, कोका-कोला जैसी दिग्गज कंपनियां थीं। 1985 में टेक्सटाइल बिज़नेस पूरी तरह बंद कर दिया। यहीं से असली बर्कशायर की कहानी शुरू हुई। अब 1.09 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ बर्कशायर हैथवे विश्व की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है।
बफे गोल्ड में निवेश के हमेशा खिलाफ रहे। हालांकि, गोल्ड ने आर्थिक संकट के समय निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में कभी निराश नहीं किया। लेकिन बफे ने सोने को लेकर हमेशा एक ही राय बनाई रखी। वह हमेशा से सोने को नॉन-प्रोडक्टिव और बेकार मानते हैं। उनका कहना है कि सोना कोई इनकम या उत्पाद पैदा नहीं करता।
