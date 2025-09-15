ITR Filing Last Date: चिंता न करें, 15 सितंबर के बाद भी भर सकते हैं ITR, जानिए कैसे

Income Tax Return Last Date 2025: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया है। यानी आईटीआर भरने की लास्ट डेट 15 सिंतबर ही है। वीकेंड पर काफी लोगों ने यह शिकायत की थी कि इनकम टैक्स पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। टैक्सपेयर्स आईटीआर की ड्यू डेट को आगे बढ़ाने की डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे आगे नहीं बढ़ाया है। ऐसे में आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब कुछ घंटे ही बचे हैं।