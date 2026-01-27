India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ बड़ा समझौता, पीएम मोदी ने बताया- ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’

India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला एक बड़ा कदम सामने आया है। वैश्विक व्यापार और निवेश के बदलते दौर में यह समझौता दोनों पक्षों के लिए अहम माना जा रहा है। आज 27 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए बड़े समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह डील भारत और यूरोप के लोगों के लिए बड़े अवसर लेकर आएगी। उन्होंने इसे “मदर ऑफ ऑल डील्स” बताते हुए कहा कि यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है और वैश्विक जीडीपी के करीब 25 प्रतिशत तथा वैश्विक व्यापार के एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।