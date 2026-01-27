27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ बड़ा समझौता, पीएम मोदी ने बताया- ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’

आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोप के बीच की ट्रेड डील को साइन कर दिया है। इससे कई तरह के टैरिफ में फायदा मिलने की उम्मीद है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 27, 2026

india-eu trade deal

भारत ने यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड डील को साइन कर दिया है। (PC: X/@vonderleyen)

India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला एक बड़ा कदम सामने आया है। वैश्विक व्यापार और निवेश के बदलते दौर में यह समझौता दोनों पक्षों के लिए अहम माना जा रहा है। आज 27 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए बड़े समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह डील भारत और यूरोप के लोगों के लिए बड़े अवसर लेकर आएगी। उन्होंने इसे “मदर ऑफ ऑल डील्स” बताते हुए कहा कि यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है और वैश्विक जीडीपी के करीब 25 प्रतिशत तथा वैश्विक व्यापार के एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

ये समझौता क्या है और क्यों है अहम?

भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) दोनों पक्षों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इस डील पर बातचीत की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी, जो लंबे समय तक रुकी रहने के बाद अब पूरी हुई है। इस समझौते के तहत भारत और यूरोपीय संघ के बीच ज्यादातर उपभोक्ता और औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क कम किया जाएगा, जिससे दोतरफा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलने, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट मिलने और निवेश व रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है, हालांकि कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों को इससे बाहर रखा जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Jan 2026 11:35 am

Published on:

27 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Business / India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ बड़ा समझौता, पीएम मोदी ने बताया- ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Budget 2026: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर बढ़ सकते हैं इनकम टैक्स के फायदे, बजट से बड़ी सौगात की उम्मीद

Budget 2026
कारोबार

एक महीने में 100 घर खरीदना चाहता है यह शख्स, पहले से है 350 घरों का मालिक, आखिर क्या है रणनीति?

Real Estate News
कारोबार

Gold Silver Price Today: कुछ ही मिनटों में 23,000 रुपये महंगी हो गई चांदी, सोने में भी भारी तेजी, जानिए कहां पहुंच गए भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

India-EU Trade Deal: ईयू के साथ FTA लेकर आएगा ऑटोमाबाइल सेक्टर के लिए बड़ा मौका, 50 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है ट्रेड सरप्लस

India-EU Trade Deal
कारोबार

सोने-चांदी में रिकॉर्ड तेजी, गोल्ड पहली बार 5000 डॉलर के पार पहुंचा

Gold price hits record high
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.