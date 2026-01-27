India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ बड़ा समझौता, पीएम मोदी ने बताया- ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’

भारत ने यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड डील को साइन कर दिया है। (PC: X/@vonderleyen)
India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला एक बड़ा कदम सामने आया है। वैश्विक व्यापार और निवेश के बदलते दौर में यह समझौता दोनों पक्षों के लिए अहम माना जा रहा है। आज 27 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए बड़े समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह डील भारत और यूरोप के लोगों के लिए बड़े अवसर लेकर आएगी। उन्होंने इसे “मदर ऑफ ऑल डील्स” बताते हुए कहा कि यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है और वैश्विक जीडीपी के करीब 25 प्रतिशत तथा वैश्विक व्यापार के एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) दोनों पक्षों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इस डील पर बातचीत की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी, जो लंबे समय तक रुकी रहने के बाद अब पूरी हुई है। इस समझौते के तहत भारत और यूरोपीय संघ के बीच ज्यादातर उपभोक्ता और औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क कम किया जाएगा, जिससे दोतरफा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलने, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट मिलने और निवेश व रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है, हालांकि कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों को इससे बाहर रखा जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग