India: एशिया का द्वार बनेगा भारत, इजराइल के साथ जल्द होगा बड़ा व्यापारिक समझौता

हालांकि, समझौते की बारीकियों पर अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन दोनों पक्षों के सकारात्मक रुख से यह स्पष्ट है कि परिणाम सुखद होंगे। नीर बरकत ने संकेत दिया कि वे जल्द ही इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देना चाहते हैं ताकि व्यापारिक बाधाओं (Trade Barriers) को हटाया जा सके और शुल्क दरों (Tariffs) में कटौती की जा सके। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का स्तर कई गुना बढ़ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब भारत मिडिल-ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें इजराइल की भूमिका अहम है। (इनपुट: ANI)