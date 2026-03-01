Israel-Iran War: ‘मैं नहीं चाहता कि ईरान के नेता को मारा जाए’, युद्ध के बीच ट्रंप का एक और बड़ा बयान

हालांकि, जब ट्रंप से खुलकर यह पूछा गया कि क्या उनकी डील ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ चल रही है तो उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया। वहीं, ईरान से कथित बातचीत बारे में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने (ईरान) ही उन्हें फोन किया था।