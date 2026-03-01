Israel-Iran War: ‘मैं नहीं चाहता कि ईरान के नेता को मारा जाए’, युद्ध के बीच ट्रंप का एक और बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान की फोर्स। एक प्रतीकात्मक फोटो AI जनरेटेड।
ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि ईरान उनसे युद्ध को लेकर समझौता करना चाहता है। इस संबंध में पिछले दो दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है।
हालांकि, ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उसने साफ कहा है कि उसकी अमेरिका या ट्रंप के साथ समझौते को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर (ट्रंप के दामाद) ईरानियों से बात कर रहे हैं। बातचीत कल हुई और शाम तक चली।
ट्रंप ने आगे यह भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान शायद जल्द ही मिलेंगे या फोन पर बात करेंगे, क्योंकि आमने-सामने बातचीत के लिए कोई देश ढूंढना मुश्किल है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने मकसद पूरे करने के बहुत करीब' है, मिलिट्री ऑपरेशन कम करना शुरू कर सकता है।
इसके बाद, जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के किस नेता से उनकी डील चल रही है तो उन्होंने खुलकर इसका जवाब नहीं दिया।
ट्रंप ने सिर्फ इतना बताया कि हम उस आदमी से डील कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से ईरान में सबसे ज्यादा इज्जतदार और लीडर है। यह थोड़ा मुश्किल है, हमने सबको खत्म कर दिया है।
हालांकि, जब ट्रंप से खुलकर यह पूछा गया कि क्या उनकी डील ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ चल रही है तो उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया। वहीं, ईरान से कथित बातचीत बारे में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने (ईरान) ही उन्हें फोन किया था।
वहीं, ट्रंप ने युद्ध के बीच एक और बवाल मचाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा- मैं नहीं चाहता कि ईरान के नेता को मारा जाए, अभी कोई भी वहां नेता का काम नहीं करना चाहता।
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस डील की बात से इजराइल भी खुश है। उन्होंने इजराइल से इस बारे में बात की है। ये लंबे समय की शांति के लिए है।
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