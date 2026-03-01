Crude Oil Prices: ट्रंप का एक बयान और कच्चे तेल में आ गई जबरदस्त गिरावट, सोने-चांदी में भी भारी रिकवरी

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की ईरान के साथ पिछले 2 दिन से तनाव को कम करने को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि यह बातचीत काफी अच्छी साबित हुई है। ट्रंप के इस बयान के बाद से एनर्जी संकट को लेकर कुछ राहत मिली है और कच्चे तेल के दाम तेजी से गिर गए।