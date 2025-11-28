India Q2 GDP: इंडियन इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज, दूसरी तिमाही में उम्मीद से ज्यादा रही जीडीपी ग्रोथ, जान लीजिए वजह

वैश्विक व्यापार में भारी अनिश्चितता के बावजूद भारत ने यह जीडीपी ग्रोथ प्राप्त की है। इससे पहले की तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 फीसदी रही थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7 फीसदी रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यानी अप्रैल से सितंबर के बीच रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8 फीसदी रही है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में यह 6.1 फीसदी रही थी।