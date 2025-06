भारत में करोड़पतियों की तादाद बढ़ी, 2029 तक 55% बढ़ने का अनुमान: नए करोड़पति जयपुर व इंदौर सहित इन शहरों से सामने आए

Millionaire Growth in India by 2029: पश्चिम में ऐसी धारणा बनाई गई है कि भारत भूखे नंगों का देश है। जबकि एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में करोड़पतियों की तादाद तेज़ गति से बढ़ी है।

Millionaire Growth in India by 2029: भारत में 2024 से 2029 के बीच (India millionaire growth 2029) डॉलर करोड़पतियों की संख्या में 55% से अधिक की वृद्धि होगी। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG wealth report India) की ताज़ा रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। ये वे लोग हैं जिनके पास एक मिलियन डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) या उससे अधिक की वित्तीय संपत्ति होती है। युवा उद्यमियों और करोड़पतियों की बढ़ती संख्या के साथ AI और तकनीकी बदलाव वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री (emerging market wealth India) में नई दिशा तय करेंगे। यह वृद्धि वैश्विक औसत 21% के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा है। BCG के अनुसार, 2014 से 2024 के बीच एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वित्तीय संपत्ति की 50% जैविक वृद्धि दर्ज की गई, जो यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित क्षेत्रों से काफी अधिक थी। भारत जैसे उभरते बाजारों ने इस क्षेत्र की वृद्धि (financial asset growth in India) में अहम भूमिका निभाई है और आने वाले वर्षों में भारत पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करता दिख सकता है।