एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए… दौड़े-दौड़े चीन क्यों जा रहे भारतीय कारोबारी?

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बनाने वाली चीनी कंपनी Haier की अपनी भारतीय सब्सिडियरी में हिस्सेदारी बेचने की बोली ने पिछले दो दिनों में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। इससे पहले, संभावित खरीदार और उद्योगपति सुनील मित्तल के साथ कई मुद्दों के कारण दो महीने से बातचीत नरम थी। सोमवार और मंगलवार को दोनों पक्षों के नेतृत्व और मर्चेंट बैंकर्स ने कई दौर की बैठकें कीं। रिपोर्ट के अनुसार, Haier अपनी भारतीय इकाई में 49% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, जबकि 49% अपने पास रखेगी और बाकी 2% कर्मचारियों को देगी।