इंटरनेशनल कंपनी में फिर बजा भारतीय टैलेंट का डंका, भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन बने Starbucks के नए CEO

कॉफी हाउस की मल्टीनेशनल चेन स्टारबक्स ने नए CEO नियुक्ति की जानकारी दी है। कंपनी ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स का नया CEO चुना है। नरसिम्हन इससे पहले रेकिट कंपनी के सीईओ रह चुके हैं।

Published: September 02, 2022 11:48:19 am

एक और भारतीय ने अपने टैलेंट के दम पर इंटरनेशनल कंपनी का बड़ा पद हासिल किया है। दुनिया की दिग्गज कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को CEO नियुक्त किया है। नरसिम्हन स्टारबक्स में सीईओ हॉवर्ड शुल्त्स की जगह लेंगे। नरसिम्हन एक अक्टूबर से स्टारबक्स के सीईओ का पद संभालेंगे। 55 वर्षीय लक्ष्मण नरसिम्हन अब तक लाएसोल (Lysol) और बेबी फॉर्मूला निर्माता इनफैमिल (Enfamil), यूके स्थित रेकिट (Reckitt Benckiser Group PLC) के चीफ के तौर पर काम कर चुके हैं।

Indian-origin Laxman Narasimhan to be world’s largest coffee chain Starbucks’ new CEO