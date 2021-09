Indian Railways: रेलवे ने कपड़ा कारोबारियों को दिया तोहफा, सूरत से बिहार के लिए पहली 'Textile Parcel' ट्रेन रवाना

सूरत। भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कपड़ा कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है। ऐसे कारोबारी जो गुजरात के सूरत से (Surat) बिहार कपड़े का कारोबार करते हैं उन्हें विशेष राहत मिलने वाली है।

सूरत के कपड़ा बाजार को बढ़ावा देने की कोशिश

कपड़ा सामग्री को बिहार (Bihar) ले जाने के लिए 25 अत्याधुनिक माल डिब्बों से लैस पहली ‘टेक्सटाइल पार्सल’ (Textile Parcel) स्पेशल ट्रेन को रवाना करा गया। पश्चिम रेलवे (Western Railway) के अफसरों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सस्ते, तेज और सुरक्षित यात्रा की मदद से सूरत के कपड़ा बाजार को बढ़ावा देने की कोशिश है। इस उद्देश्य से यह विशेष ट्रेन चलाई गई है।

Smt @DarshanaJardosh , Hon’ble Minister of State for Railways flagged off the first Textile Parcel Special train from Udhna New Goods Shed of Western Railway to Danapur, Patna & Ram Dayalu Nagar near Muzaffarpur.

Textile traffic has been loaded for the first time in NMG rakes. pic.twitter.com/I9M9XmlHKy