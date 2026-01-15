47 की उम्र में खुले आसमान के नीचे शुरू की क्रेन कंपनी, आज है ₹10,000 करोड़ का साम्राज्य!

47 साल की उम्र में एक शख्स, जिसके दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बूढ़े मां-बाप हैं और सेविंग्स भी कुछ खास नहीं। एक दिन फैसला करता है कि वो नौकरी छोड़कर अपना काम करेगा। ये एक ऐसा फैसला था, जो परिस्थितियों के नजरिये से कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस शख्स ने ठान लिया था कि वो अपने सपनों को हकीकत की जमीन पर खड़ा करेगा और उसने ऐसा करके दिखाया। ये शख्स कोई और नहीं, बल्कि क्रेन कंपनी ACE के मालिक विजय अग्रवाल हैं। जिन्हें भारत का क्रेन किंग कहा जाता है। 47 साल की उम्र में जब लोग स्टेबिलिटी, रेस्ट और रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उन्होंने कुछ करने की ठानी, और भारत की सबसे बड़ी क्रेन कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (ACE) की नींव रखी।