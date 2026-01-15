Multibagger Stocks: पोर्टफोलियो चमकाने वाले 4 मल्टीबैगर शेयर! 3,800% का दिया धमाकेदार रिटर्न

बीते साल 2025 ने निवेशकों के पोर्टफोलियो की खूब परीक्षा ली है। शेयरों में तेज गिरावट और फिर तेज उछाल देखने को मिले। इनमें कुछ शेयर ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने निवेशकों जमकर मुनाफा बनाकर दिया है। सही मायने में ये मल्टीबैगर शेयर हैं। हम यहां पर आपको 4 ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 5 साल की अवधि में 600% से लेकर 3,800% का धमाकेदार रिटर्न दिया है। इस बात पर नजर रहेगी कि क्या साल 2026 में भी ये शेयर निवेशकों को बढ़िया रिटर्न देंगे।