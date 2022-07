इंडिगो एयरलाइन यात्रियों से लेती है "क्यूट फीस", जानिए क्या है इसका मतलब

इंडिगो एयरलाइन यात्रियों से टिकट बुकिंग के समय अपने यात्रियों से 'क्यूट फीस' लेती है। इसको लेकर लोग सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही क्यूट फीस को लेकर सवाल कर रहे हैं तो आइए जानते हैं क्यूट फीस के नाम पर किस चीज का चार्ज वसूलती है इंडिगो एयरलाइन।

अगर आप इंडिगो एयरलाइन से यात्रा करते हैं तो यह आपके काम की खबर है। दरअसल इंडिगो एयरलाइन के यात्री भ्रमित और परेशान हैं। इसकी वजह टिकट बुकिंग के दौरान ली जाने वाली "क्यूट फीस" है। यात्रियों और अन्य लोगों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इंडिगो एयरलाइन 'क्यूट फीस' के नाम पर किस चीज का पैसा यात्रियों से वसूल रही है। लोग एक स्क्रीनशॉट शेयर करके इंडिगो एयरलाइन से क्यूट फीस को लेकर सवाल कर रहे हैं, जिसमें 100 रुपए का चार्ज दिखाई दे रहा है।

Indigo airline charges "cute fee" from passengers, know what it means