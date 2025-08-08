8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

कारोबार

SBI की इस स्कीम में डालें 3 लाख रुपये और पाएं 1,05,053 रुपये का फिक्स ब्याज, जानें डिटेल

SBI 5 Year FD: एसबीआई 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि की एफडी पर सबसे अधिक 6.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको अधिक ब्याज दर मिल जाएगी।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 08, 2025

SBI 5 Year FD
भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा भी देता है। (PC: Gemini)

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला लिया। आरबीआई के इस फैसले से एफडी निवेशकों को राहत मिली है। उम्मीद की जा रही थी, कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती करेगा। अगर ऐसा होता, तो हमें एफडी की ब्याज दरों में और गिरावट देखने को मिल सकती थी। आरबीआई इस साल अब तक रेपो रेट में 1 फीसदी की कटौती कर चुका है। रेपो रेट में गिरावट के बाद कई बैंकों ने एफडी पर ब्याज को घटाया है।

एसबीआई एफडी पर ब्याज दर

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की बात करें, तो यहां 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि की एफडी पर सबसे अधिक 6.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है। इस एफडी पर सीनियर सिटीजंस को 6.95 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है। 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी पर यह बैंक सामान्य नागरिकों को 6.05 फीसदी और सीनियर सिटीजंस को 7.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

1.01 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये से कम की FD

अगर आप 1.01 करोड़ रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी कराते हैं, तो आपको अधिक ब्याज दर मिल जाएगी। इन एफडी में एसबीआई 1 साल की अवधि के लिए सामान्य नागरिकों को 6.55 फीसदी और सीनियर सिटीजंस को 7.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, 2 साल की अवधि के लिए सामान्य नागरिकों को 6.85 फीसदी और सीनियर सिटीजंस को 7.35 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

3 लाख के निवेश पर 1,05,053 रुपये ब्याज

अगर आप एसबीआई की 5 साल की एफडी में 3 लाख रुपये जमा करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर 4,05,053 रुपये मिलेंगे। इसमें 1,05,053 रुपये ब्याज आय होगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो इस निवेश में आपको मैच्योरिटी पर 4,25,478 रुपये मिलेंगे। इसमें 1,25,478 रुपये ब्याज आय होगी।

Published on:

08 Aug 2025 03:23 pm

Hindi News / Business / SBI की इस स्कीम में डालें 3 लाख रुपये और पाएं 1,05,053 रुपये का फिक्स ब्याज, जानें डिटेल

