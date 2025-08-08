SBI की इस स्कीम में डालें 3 लाख रुपये और पाएं 1,05,053 रुपये का फिक्स ब्याज, जानें डिटेल

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला लिया। आरबीआई के इस फैसले से एफडी निवेशकों को राहत मिली है। उम्मीद की जा रही थी, कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती करेगा। अगर ऐसा होता, तो हमें एफडी की ब्याज दरों में और गिरावट देखने को मिल सकती थी। आरबीआई इस साल अब तक रेपो रेट में 1 फीसदी की कटौती कर चुका है। रेपो रेट में गिरावट के बाद कई बैंकों ने एफडी पर ब्याज को घटाया है।