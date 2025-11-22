Investment Tips: 1 करोड़ नहीं, 50 लाख होना चाहिए लक्ष्य, समझिए बेहतर भविष्य का पूरा गणित

अधिकांश लोग शुरुआत में बचत करने को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन में आने वाले बदलाव उन्हें चौंका देते हैं – जैसे किराया बढ़ना, EMI शुरू होना, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बढ़ना, बिना सोचे-विचारे खरीदारी की आदत विकसित होना आदि। इसके चलते 30 से 40 की उम्र वाले बहुत से लोग अपने पहले 50 लाख के लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते। ऐसा नहीं है कि वे इस लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं सकते, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत होती है, उसे वे कायम नहीं रख पाते। वे ठीक से बचत नहीं कर पाते, निवेश कम या बंद कर देते हैं। इस उम्र में निवेश की गाड़ी का कुछ समय के लिए रुकना भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाता है। उदाहरण के तौर पर, जवानी में महज 3 SIP चूकने से सैलरी में 30% की बढ़ोतरी न मिलने से कहीं ज्यादा पैसा बर्बाद हो सकता है।