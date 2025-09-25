शेयर बाजार में आज निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये डूबे, सेंसेक्स 555 अंक टूटा, इन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट रियल्टी शेयरों में दर्ज हुई है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज 1.94 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.99 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 0.79 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.46 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.28 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.64 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.97 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.65 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.20 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.82 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.76 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.33 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.47 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.63 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। सिर्फ एक सूचकांक निफ्टी मेटल में 0.18 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।