Airlines Market: खाड़ी की एयरलाइंस धराशायी, Lufthansa और British Airways ने लपका मौका, पर राह आसान नहीं

Emirates, Qatar Airways और Etihad ने सालों में जो साम्राज्य खड़ा किया था, ईरान युद्ध ने उसे रातोरात हिला दिया। दुबई और दोहा के चमचमाते हब के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला जो खेल चल रहा था वो अचानक बंद हो गया। हवाई क्षेत्र बंद, उड़ानें रद्द और खाड़ी की एयरलाइंस बेबस। इस मौके पर पश्चिमी एयरलाइंस दबे पांव आगे बढ़ने लगीं।