Stock Market Outlook: क्या मार्केट में आने वाला है 40% का बड़ा उछाल, हिस्ट्री के ये आंकड़े देख झूम उठेंगे निवेशक

105 निगेटिव स्ट्रिक्स में से आधे से ज़्यादा सिर्फ एक महीने तक चले। सात ही ऐसे थे जो चार महीने या ज़्यादा खिंचे। और हर बार उसके बाद बाजार ने जबरदस्त वापसी की है। जनवरी 1991 में चार महीने की गिरावट के बाद निफ्टी अगले एक साल में 117.9 फीसदी चढ़ा था। अगस्त 1998 वाले दौर के बाद 65.6 फीसदी चढ़ा। फरवरी 2025 में खत्म हुए दौर के बाद भी 13.8 फीसदी का एक साल का रिटर्न रहा। तीन महीने में औसत रिटर्न 12.2 फीसदी, छह महीने में 22.4 फीसदी और एक साल में 40.7 फीसदी रहा है।