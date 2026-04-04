Defence Stocks: यूएस-ईरान वॉर के बीच चर्चा में हैं ये 10 डिफेंस स्टॉक्स, जानिए किसमें कितना है दम

Defence Stocks Price Targets: ईरान ने ट्रंप की 15 सूत्री योजना ठुकरा दी है। रूस यूक्रेन पर और आक्रामक हो गया है। साथ ही जानकार कह रहे हैं कि चीन भी ताइवान पर नजर गड़ाए बैठा है। ईरान जंग को पांच हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और सीजफायर की कोई सूरत नहीं दिख रही। ऐसे माहौल में एक सेक्टर है जो फायदे में रह सकता है। वह है डिफेंस सेक्टर। Basav Capital के सह-संस्थापक संदीप पांडे कहते हैं कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव में अगर चीन ताइवान पर हमला करे तो हैरानी नहीं होगी। उनकी सलाह है कि लंबे समय के निवेशक डिफेंस शेयर अभी पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। खासकर वो कंपनियां जो ड्रोन, मिसाइल और एयरोस्पेस उपकरण बनाती हैं।