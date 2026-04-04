Personal Loan Tips: पर्सनल लोन किस काम के लिए लेना चाहिए और किस काम के लिए नहीं, यह समझ लिया तो नहीं होगा पछतावा

Personal Loan Tips: आज के समय में बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां पर्सनल लोन बहुत तेजी से ऑफर कर रही हैं। अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं भी है, तब भी नौकरीपेशा लोगों को इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है और रकम सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए। पर्सनल लोन सुविधा जरूर देता है, मगर यह सबसे महंगे लोन में से एक होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ब्याज दर थोड़ी कम मिल सकती है, लेकिन स्कोर कमजोर होने पर बैंक काफी ऊंची दर पर लोन देते हैं।