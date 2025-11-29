ISB स्टूडेंट्स के खिले चेहरे, 175 से ज्यादा इंटर्नशिप ऑफर, 7.3 लाख का हाईएस्ट स्टाइपेंड

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने PGPYL के पहले बैच की इंटर्नशिप की रिपोर्ट जारी की है। (PC: ISB)
ISB Summer Internship: इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) ने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर यंग लीडर्स (PGPYL) के पहले 2004-25 बैच की समर इंटर्नशिप की रिपोर्ट जारी की है। आधारिक बयान में बताया गया है कि स्टूडेंट्स को अलग-अलग सेक्टर की 38 कंपनियों से 175 से अधिक इंटर्नशिप ऑफर मिले। औसत स्टाइपेंड 3.2 लाख रुपए और सबसे ज्यादा स्टाइपेंड 7.3 लाख रुपए का दिया गया।
आईएसबी ने बताया है कि इंटर्नशिप के सबसे ज्यादा ऑफर कंसल्टिंग फर्मों से आए। एक्सेंचर 37 ऑफर के साथ टॉप रिक्रूटर बन गई। जबकि मैकिन्से एंड कंपनी, बेन एंड कंपनी और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कुल मिलाकर 19 ऑफर दिए। इसी तरह, EY-पार्थेनन, PwC और डेलॉइट US द्वारा भी इंटर्नशिप की पेशकश की गई। इन कंपनियों ने स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स और बिजनेस ट्रांसफॉर्मैशन जैसे क्षेत्रों में इंटर्नशिप के मौके दिए।
रिपोर्ट के अनुसार, फाइनेंस, इनवेस्टमेंट एडवाइजरी और प्राइवेट एक्विटी जैसे क्षेत्रों की इंटर्नशिप पूल में 19 हिस्सेदारी रही। इन सेक्टर्स की जेफरीज, मास्टरकार्ड, डीएसपी एसेट मैनेजर्स, JM फाइनेंशियल, बार्कलेज, मोतीलाल ओसवाल, सोरिन इनवेस्टमेंट और एक्सिस बैंक द्वारा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप ऑफर की गई।
ISB के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका देने वालीं कंपनियों में FMCG कंपनियों की हिस्सेदारी 11% रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) आईटीसी, डाबर, कोलगेट-पामोलिव और कैस्ट्रॉल ने मुख्यतौर पर ब्रांड मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वालीं भूमिकाओं में हायरिंग की। वहीं, टेक्नोलॉजी सेक्टर की हिस्सेदारी 10% रही। इस सेक्टर की अमेजन, मीडिया डॉट नेट, प्रेक्टो और ओला जैसी कंपनियों ने प्रोडक्ट मैनेगमेंट रोक ऑफर किए।
वहीं, कॉन्ग्लोमरेट ने इंटर्नशिप में 7% का योगदान दिया। आदित्य बिड़ला ग्रुप, अडानी एंटरप्राइजेज, जिंदल ग्रुप और हिंदुजा ग्रुप की तरफ से बिजनेस ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी में रोल ऑफर किए गए। शेष 6 प्रतिशत ऑफर हीरो मोटोकॉर्प, ओयो रूम्स, कंट्री डिलाइट और विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन से आए। इन कंपनियों ने ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी भूमिकाओं में इंटर्नशिप दी।
