ISB स्टूडेंट्स के खिले चेहरे, 175 से ज्यादा इंटर्नशिप ऑफर, 7.3 लाख का हाईएस्ट स्टाइपेंड



आईएसबी ने बताया है कि इंटर्नशिप के सबसे ज्यादा ऑफर कंसल्टिंग फर्मों से आए। एक्सेंचर 37 ऑफर के साथ टॉप रिक्रूटर बन गई। जबकि मैकिन्से एंड कंपनी, बेन एंड कंपनी और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कुल मिलाकर 19 ऑफर दिए। इसी तरह, EY-पार्थेनन, PwC और डेलॉइट US द्वारा भी इंटर्नशिप की पेशकश की गई। इन कंपनियों ने स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स और बिजनेस ट्रांसफॉर्मैशन जैसे क्षेत्रों में इंटर्नशिप के मौके दिए।