भारतीय धनकुबेरों के बढ़ते शौक: लग्जरी खर्च में आ रही तेज उछाल… प्रॉपर्टी, महंगी घड़ियां, वेलनेस सबसे ऊपर

भारत के अति धनवान लोग यानी अल्ट्रा हाई नेट वर्थ वाले लोग अपने महंगी चाहतों में दिल खोल कर पैसा खर्च कर रहे हैं। कोटक प्राइवेट लग्जरी इंडेक्स (KPLI) भारत का पहला लग्जरी ट्रैकर है, जो अमीर वर्ग की लाइफस्टाइल पर रोशनी डालता है। साल 2025 में लॉन्च हुए इस इंडेक्स ने 12 लग्जरी कैटेगरी की चीजों को मॉनिटर किया है। इनमें रियल एस्टेट, डिजाइनर हैंड बैग और जूते, घड़ियां, वाइन, विस्की, लग्जरी ट्रेवल, वेलनेस और एलीट यूनिवर्सिटी फीस आदि शामिल हैं।