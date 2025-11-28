भारतीय धनकुबेरों के बढ़ते शौक: लग्जरी खर्च में आ रही तेज उछाल… प्रॉपर्टी, महंगी घड़ियां, वेलनेस सबसे ऊपर

भारत के अमीर लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भारी खर्चा कर रहे हैं। (PC: AI)
भारत के अति धनवान लोग यानी अल्ट्रा हाई नेट वर्थ वाले लोग अपने महंगी चाहतों में दिल खोल कर पैसा खर्च कर रहे हैं। कोटक प्राइवेट लग्जरी इंडेक्स (KPLI) भारत का पहला लग्जरी ट्रैकर है, जो अमीर वर्ग की लाइफस्टाइल पर रोशनी डालता है। साल 2025 में लॉन्च हुए इस इंडेक्स ने 12 लग्जरी कैटेगरी की चीजों को मॉनिटर किया है। इनमें रियल एस्टेट, डिजाइनर हैंड बैग और जूते, घड़ियां, वाइन, विस्की, लग्जरी ट्रेवल, वेलनेस और एलीट यूनिवर्सिटी फीस आदि शामिल हैं।
यूएचएनआई (UHNI) के लिए भारत का प्रोपर्टी बाजार ऊंचाइयां छू रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का घर, दिल्ली का लुटियंस बंगला, 1100 करोड़ रुपये में बिकने को तैयार है। यह देश की सबसे महंगी आवासीय प्रोपर्टी की डील होगी।
फेडेरेशन ऑफ स्विस वॉच इंडस्ट्री के अनुसार, भारत में स्विस घड़ियों का आयात 35.5 फीसदी बढ़ गया है। साल 2025 में शुरू के 10 महीनों में ही कुल 2,632.77 करोड़ रुपये की स्विस घड़ियां अब तक भारत लाई जा चुकी हैं।
2025 में न्यूयॉर्क की क्रिस्टीज नीलामी में एम.एफ. हुसैन का बनाया भित्तिचित्र 'ग्राम यात्रा' 13.75 मिलियन डॉलर (लगभग 118 करोड़ रुपये) में बिका। 1954 में बने इस भित्तिचित्र ने अब तक की सबसे महंगी बेची जाने वाली आधुनिक भारतीय पेंटिंग का रिकॉर्ड बनाया है।
साल 2022 से लग्जरी एक्सपीरियंस कैटेगरी ने 11.6 फीसदी की वृद्धि की है। एक्सक्लूसिव ट्रेवल, वेलनेस और लाइफस्टाइल सर्विसेस की मांग अति-धनियों में काफी ज्यादा है। कुछ हाई एंड वेलनेस रिसॉर्ट इसके मुख्य उदाहरण है, जहां 3 से 14 रातों के पैकेज की कीमत 2 लाख रुपये प्रति रात तक पहुंच जाती है।
