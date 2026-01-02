2 दिन में ITC के 68,000 करोड़ रुपये हुए धुआं! सिगरेट पर भारी टैक्स के बाद ब्रोकरेज ने किया डाउनग्रेड

इस ऐलान के बाद ITC के शेयरों में करीब 6% की जोरदार गिरावट आई और करीब 3 साल बाद इसने अपना सबसे निचला स्तर छुआ। जबकि गॉडफ्रे फिलिप्स 8 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया। आज शुक्रवार को शेयर करीब 5% टूटा, इसने 345.25 रुपये का नया 52 वीक लो बनाया। नए टैक्स स्ट्रक्चर के ऐलान से पहले 31 दिसंबर को इसका मार्केट कैप 5.05 लाख करोड़ रुपये था, जो कि अब गिरकर 4.37 लाख करोड़ रुपये पर आ चुका है। यानी सिर्फ दो दिनों में ही इसकी मार्केट कैप 67,000-68,000 करोड़ रुपये साफ हो चुकी है।