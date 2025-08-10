10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Jan Dhan Account में बदलवाना है नाम-पता? जान लीजिए यह आसान ऑनलाइन तरीका

Jan Dhan Account KYC: प्रधानमंत्री जन-धन योजना में आपका खाता है और आपने अभी तक भी re-KYC नहीं कराई है, तो बैंकों के शिविरों में करा सकते हैं। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर ये शिविर आयोजित हो रहे हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 10, 2025

Jan Dhan Account KYC
जन धन अकाउंट की री-केवाईसी ऑनलाइन भी करायी जा सकती है। (PC: IANS)

Jan Dhan Account स्कीम को 10 साल पूरे हो गए हैं। आज भी बड़ी संख्या में खातों की re-KYC होना बाकी है। इसी को देखते हुए सरकारी बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक जन धन योजना खाताधारकों के लिए पंचायत स्तर पर ग्राहकों के लिए re-KYC शिविर आयोजित कर रहे हैं। इन शिविरों में माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन योजनाओं पर भी फोकस किया जा रहा है।

re-KYC क्या है?

re-KYC एक सरल प्रक्रिया है, जहां आप अपने व्यक्तिगत और पते की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, ताकि आपके बैंक के रिकॉर्ड अपडेटेड रहें। यदि आपकी KYC रिन्यूअल के लिए ड्यू है या कोई डिटेल बदल गयी है, तो आपको नियमों का पालन करते हुए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) क्या है?

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, जैसे कि बेसिक सेविंग्स और जमा खाते, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन तक आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई अन्य खाता नहीं है, किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट पर बुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोल सकता है।

PMJDY के क्या हैं फायदे?

PMJDY की वेबसाइट के अनुसार, इस योजना के तहत निम्नलिखित फायदे मिलते हैं:

-जिसके पास कोई बैंक खाता नहीं है, उस व्यक्ति के लिए एक मूल बचत बैंक खाता खोला जाता है।
-PMJDY खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
-PMJDY खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।
-PMJDY खाताधारक को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।
-PMJDY खाताधारकों को जारी किए गए RuPay कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया) उपलब्ध है।
-पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा उपलब्ध है।
-PMJDY खाते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए पात्र हैं।

ऑनलाइन कैसे अपडेट करें KYC?

अगर आपका खाता एसबीआई में है, तो बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं।

स्टेप-1. एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉग इन करें।

स्टेप-2. "My Accounts & Profile" टैब पर क्लिक करें।

स्टेप-3. "Update KYC" चुनें।

स्टेप-4. अपना प्रोफाइल पासवर्ड दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।

स्टेप-5. ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना खाता चुनें और "Submit" पर क्लिक करें।

स्टेप-6. जानकारी भरें, किसी भी बदलाव के मामले में सबंधित और नए दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।

स्टेप-7. अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।

ऑफलाइन कैसे कराएं re-KYC?

यदि आपके लेटेस्ट और पहले जमा किए डॉक्यूमेंट्स में अंतर है या बैंक को किसी अन्य कारण से अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता है, तो ग्राहकों को अपने खाते से जुड़े सबसे हाल के केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए अपने मूल केवाईसी दस्तावेजों और एक फोटो के साथ बैंक ब्रांच में जाना होगा। यदि पते में कोई बदलाव है, तो अन्य दस्तावेजों के साथ केवाईसी अपडेट के लिए Annexure C-Self Declaration फॉर्म भरना होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2025 06:25 pm

Published on:

10 Aug 2025 02:00 pm

Hindi News / Business / Jan Dhan Account में बदलवाना है नाम-पता? जान लीजिए यह आसान ऑनलाइन तरीका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.