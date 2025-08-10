Jan Dhan Account में बदलवाना है नाम-पता? जान लीजिए यह आसान ऑनलाइन तरीका

-जिसके पास कोई बैंक खाता नहीं है, उस व्यक्ति के लिए एक मूल बचत बैंक खाता खोला जाता है।

-PMJDY खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

-PMJDY खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।

-PMJDY खाताधारक को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।

-PMJDY खाताधारकों को जारी किए गए RuPay कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया) उपलब्ध है।

-पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा उपलब्ध है।

-PMJDY खाते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए पात्र हैं।