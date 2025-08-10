Jan Dhan Account में बदलवाना है नाम-पता? जान लीजिए यह आसान ऑनलाइन तरीका

Jan Dhan Account स्कीम को 10 साल पूरे हो गए हैं। आज भी बड़ी संख्या में खातों की re-KYC होना बाकी है। इसी को देखते हुए सरकारी बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक जन धन योजना खाताधारकों के लिए पंचायत स्तर पर ग्राहकों के लिए re-KYC शिविर आयोजित कर रहे हैं। इन शिविरों में माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन योजनाओं पर भी फोकस किया जा रहा है।
re-KYC एक सरल प्रक्रिया है, जहां आप अपने व्यक्तिगत और पते की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, ताकि आपके बैंक के रिकॉर्ड अपडेटेड रहें। यदि आपकी KYC रिन्यूअल के लिए ड्यू है या कोई डिटेल बदल गयी है, तो आपको नियमों का पालन करते हुए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, जैसे कि बेसिक सेविंग्स और जमा खाते, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन तक आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई अन्य खाता नहीं है, किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट पर बुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोल सकता है।
PMJDY की वेबसाइट के अनुसार, इस योजना के तहत निम्नलिखित फायदे मिलते हैं:
-जिसके पास कोई बैंक खाता नहीं है, उस व्यक्ति के लिए एक मूल बचत बैंक खाता खोला जाता है।
-PMJDY खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
-PMJDY खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।
-PMJDY खाताधारक को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।
-PMJDY खाताधारकों को जारी किए गए RuPay कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया) उपलब्ध है।
-पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा उपलब्ध है।
-PMJDY खाते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए पात्र हैं।
अगर आपका खाता एसबीआई में है, तो बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं।
स्टेप-1. एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉग इन करें।
स्टेप-2. "My Accounts & Profile" टैब पर क्लिक करें।
स्टेप-3. "Update KYC" चुनें।
स्टेप-4. अपना प्रोफाइल पासवर्ड दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।
स्टेप-5. ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना खाता चुनें और "Submit" पर क्लिक करें।
स्टेप-6. जानकारी भरें, किसी भी बदलाव के मामले में सबंधित और नए दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
स्टेप-7. अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।
यदि आपके लेटेस्ट और पहले जमा किए डॉक्यूमेंट्स में अंतर है या बैंक को किसी अन्य कारण से अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता है, तो ग्राहकों को अपने खाते से जुड़े सबसे हाल के केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए अपने मूल केवाईसी दस्तावेजों और एक फोटो के साथ बैंक ब्रांच में जाना होगा। यदि पते में कोई बदलाव है, तो अन्य दस्तावेजों के साथ केवाईसी अपडेट के लिए Annexure C-Self Declaration फॉर्म भरना होगा।