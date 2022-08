JioMart-Meta के बीच साझेदारी, अब WhatsApp से होगी शॉपिंग, पेमेंट भी यहीं से कर सकेंगे लोग, जानिए प्रोसेस

Shopping on Whatsapp: अब व्हाट्सऐप (Whatsapp) के जरिए भी शॉपिंग की जा सकती है। अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमलोग फ्लिपकार्ड, एमेजन, मिशो जैसे अन्य एप का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सऐप के जरिए भी खरीदारी संभव हो गई है।

Published: August 30, 2022 11:33:06 am

Shopping on Whatsapp: सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सऐप का इस्तेमाल अभी तक चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, फोटो, वीडियो और कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब व्हाट्सऐप के जरिए शॉपिंग भी की जा सकेगी। जी हां, व्हाट्सएप पर अब ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन भी मिल गया है। दरअसल मेटा (Meta) और जियो (Jio) प्लेटफॉर्म्स ने सोमवार को व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर अपनी तरह का पहला एंड-टू-एंड शॉपिंग फैसिलिटी लॉन्च किया।

Jiomart Whatsapp Shopping Partnership launched, Now Shopping through Whatsapp avaliable know process