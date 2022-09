बेंगलुरु में बारिश से IT कंपनियों को 225 करोड़ रुपए का नुकसान, CM बसवराज बोम्मई राहत देने के लिए करेंगे चर्चा

बेंगलुरू में भारी बारिश और के कारण IT कंपनियों को 225 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, जिसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि वह जल्द ही इन कंपनियों को बुलाकर जलभराव, नुकसान सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

देश के कई इलाकों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को राहत के साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में भारी बारिश व जलभराव के कारण IT कंपनियों को 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने IT कंपनियों को भरोषा दिलाते हुए अनुमानित नुकसान पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है, जिसमें वह कंपनियों को राहत के रूप में मुआवजे को लेकर भी चर्चा करेंगे। न्यूज एजेंसी के अनुसार CM बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम आईटी कंपनियों को बुलाएंगे और उनके साथ जलभराव के कारण होने वाली समस्याओं से संबंधित बात करेंगे। हम मुआवजे और बारिश के कारण हुए अन्य नुकसान पर भी चर्चा करेंगे।"

