Budget 2022: टैक्स रेट से राहत की उम्मीद कम, केंद्र बढ़ा सकता है योजनाओं पर ख़र्च

बजट का आकार इस बार 39.6 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। इस बार सरकार योजनाओं पर खर्च को भी बढ़ा सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना चौथा बजट पेश करेंगी। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें होंगी कि सरकार आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी से राहत देती है या नहीं। इस बात पर भी जनता का ध्यान होगा कि सरकार कैसे राजकोषीय घाटे और योजनाओं के बीच के खर्च को संतुलित करती है। कहा जा रहा है इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीताररमण फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बजाय खर्च में वृददहू कर आर्थिक विकास को महत्व दे सकती है। देश के अर्थशास्त्रियों की मानें तो केंद्र सरकार इनकम टैक्स में शायद ही बदलाव करे परंतु बजट में इजाफा देखने को मिल सकता है।

Less Expectations on income tax, centre may rise expenditure on scheme