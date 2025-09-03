चीन से दोस्ती का शेयर मार्केट पर दिखा असर, मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल, 400 अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी मेटल में 3.11 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.03 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.10 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.08 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.81 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.39 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.74 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.29 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.74 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 0.50 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर, निफ्टी आईटी में 0.74 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.04 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.38 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।