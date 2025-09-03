Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

चीन से दोस्ती का शेयर मार्केट पर दिखा असर, मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल, 400 अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स

Share Market News: सेंसेक्स आज 409 अंक की बढ़त लेकर 80,567 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 135 अंक की बढ़त लेकर 24,715 पर बंद हुआ। आज मेटल स्टॉक्स में सबसे अधिक तेजी दर्ज की गई है।

भारत

Pawan Jayaswal

Sep 03, 2025

Share Market News
मेटल शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। (PC: Gemini)

भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को बड़ी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.51 फीसदी या 409 अंक की बढ़त लेकर 80,567 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयर हरे निशान पर और 8 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.55 फीसदी या 135 अंक की बढ़त लेकर 24,715 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी टाटा स्टील में 5.90 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, इटरनल, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, सनफार्मा, एशियन पेंट, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बीईएल, मारुति, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में भी तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर इन्फोसिस, एनटीपीसी, एचयूएल, टीसीएस, अडानी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक का शेयर लाल निशान पर बंद हुआ है।

NSE के इन शेयरों में आई तेजी

NSE के ये शेयर सबसे अधिक टूटे

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी मेटल में 3.11 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.03 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.10 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.08 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.81 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.39 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.74 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.29 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.74 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 0.50 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर, निफ्टी आईटी में 0.74 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.04 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.38 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

Published on:

03 Sept 2025 04:11 pm

Hindi News / Business / चीन से दोस्ती का शेयर मार्केट पर दिखा असर, मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल, 400 अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स

पत्रिका कनेक्ट