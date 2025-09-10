Patrika LogoSwitch to English

MF Crorepati Calculator : 5000 रुपये महीना लगाकर चाहिए 1 करोड़ रुपये का रिटर्न तो अपनाएं यह खास ट्रिक

म्यूचुअल फंड SIP शुरू करने के ढेरों फायदे हैं। यह आसान होने के साथ-साथ निवेशक की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालता।

भारत

Ashish Deep

Sep 10, 2025

म्यूचुअल फंड में सिर्फ निवेश करने से मनचाहा रिटर्न नहीं मिलेगा। (फोटो : फ्री पिक)

MF Crorepati Calculator : करोड़पति बनने की इच्छा रखने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि धनवान कैसे बना जाए। ऐसे निवेशकों के लिए सबसे आसान एडवाइस म्यूचुअल फंड में निवेश है। लेकिन निवेशकों को कुछ स्मार्ट ट्रिक लगानी होगी, जिससे उनका निवेश डबल से कहीं ज्यादा मनचाहा रिटर्न बन जाए। उदाहरण के लिए जिस भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने जाएंगे तो यही बताएगा कि लंबे समये तक म्यूचुअल फंड में निवेश आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन अगर हम SIP की रकम निश्चित इंटरवल पर नहीं बढ़ाएंगे तो रिटर्न भी मनचाहा नहीं मिलेगा। SIP में एक निश्चित अंतराल पर निवेश की रकम में 10% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तभी जाकर मनचाहा रिटर्न मिलेगा।

20 से 25 साल तक चलाने पर मिलेगा मनचाहा रिटर्न

ट्रांससेंड कंसल्टेंट के वेल्थ मैनेजमेंट निदेशक कार्तिक झवेरी बताते हैं कि Mutual Fund SIP को लंबे समय तक चलाने के मायने हैं कि इसे कम से कम 20 से 25 साल तक चालू रखा जाए। अगर कोई निवेशक इतने टाइम तक धैर्य रख सकता है तो 10 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे मनचाहा रिर्टन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा रकम निवेश करने की जरूरत भी नहीं है।

5000 रुपये से शुरू करें निवेश

मान लें कि अगर हम 5000 रुपये महीने से Mutual Fund SIP में शुरुआत करते हैं और 25 साल तक इतना निवेश करेंगे तो 10 फीसदी के औसत रिटर्न पर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर बताता है कि निवेशक को 66,89,452 रुपये मिलेंगे। जबकि निवेशक ने Mutual Fund SIP में निवेश महज 15 लाख रुपये का किया और कुल रिटर्न 51,89,452 रुपये मिला।

एक और उदाहरण से समझते हैं

अब अगर निवेशक Mutual Fund SIP की रकम को हर साल 10 फीसदी बढ़ा देता है तो उसके निवेश की रकम हो जाएगी 59,00,824 रुपये हो जाएगी। साथ ही उसका रिटर्न बढ़कर 1,64,28,911 रुपये हो जाएगा। यानी उसका कुल रिटर्न 1 करोड़ रुपये को पार कर 1,05,28,087 रुपये हो जाएगा।

स्टेप अप मोड में जाने से कुल निवेश बढ़कर 59 लाख रुपये पहुंच गया और कुल रिटर्न भी पहले के 51,89,452 रुपये से बढ़कर दोगुने से ज्यादा हो गया।

Business news

Updated on:

10 Sept 2025 05:37 pm

Published on:

10 Sept 2025 05:18 pm

Hindi News / Business / MF Crorepati Calculator : 5000 रुपये महीना लगाकर चाहिए 1 करोड़ रुपये का रिटर्न तो अपनाएं यह खास ट्रिक

