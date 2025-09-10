MF Crorepati Calculator : 5000 रुपये महीना लगाकर चाहिए 1 करोड़ रुपये का रिटर्न तो अपनाएं यह खास ट्रिक

MF Crorepati Calculator : करोड़पति बनने की इच्छा रखने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि धनवान कैसे बना जाए। ऐसे निवेशकों के लिए सबसे आसान एडवाइस म्यूचुअल फंड में निवेश है। लेकिन निवेशकों को कुछ स्मार्ट ट्रिक लगानी होगी, जिससे उनका निवेश डबल से कहीं ज्यादा मनचाहा रिटर्न बन जाए। उदाहरण के लिए जिस भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने जाएंगे तो यही बताएगा कि लंबे समये तक म्यूचुअल फंड में निवेश आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन अगर हम SIP की रकम निश्चित इंटरवल पर नहीं बढ़ाएंगे तो रिटर्न भी मनचाहा नहीं मिलेगा। SIP में एक निश्चित अंतराल पर निवेश की रकम में 10% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तभी जाकर मनचाहा रिटर्न मिलेगा।