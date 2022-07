टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए मुकेश अंबानी, गौतम अदाणी का दबदबा बरकरार

दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से मुकेश अंबानी बाहर हो गए हैं। वहीं गौतम अदाणी अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 5वें स्थान पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पहले स्थान पर बने हुए हैं। इसके साथ ही जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नाल्ट के बीच कांटे की टक्कर चल रही है।

दुनिया के टॉप-10 अमीरों (Top-10 Billionaires) में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। भारत के बड़े उद्योगपति, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी की संपत्ति में लगातार गिरावट आने के कारण वह दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे भी अमीरों की लिस्ट में ऊपर से फिसलकर नीचे नौवें स्थान पर आ गए हैं। वहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अदाणी का दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में भी दबदबा बरकरार है, अभी वह इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर बने हुए हैं।

Mukesh Ambani dropped from the list of top-10 rich, Gautam Adani's dominance continues