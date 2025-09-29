Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SIP में 4x15x20 के इस फॉर्मूले से जमा हो जाएगी 1 करोड़ से ज्यादा की रकम, समझिए कैलकुलेशन

SIP Calculator: अगर आप छोटे-छोटे निवेश से बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक विकल्प है। यहां लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलती है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 29, 2025

SIP Calculator

म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। (PC: Freepik)

SIP Calculator: म्यूचुअल फंड एसआईपी इन दिनों काफी लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट विकल्प बन चुका है। एम्फी के आकंड़ों के अनुसार, अगस्त में एसआईपी के जरिए निवेश 28,265 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 20 फीसदी का उछाल है। एसआईपी के जरिए लोग हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यहां निवेश करने पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलती है। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी सालाना औसत रिटर्न मिल जाता है।

20 साल में 1 करोड़ रुपये कैसे जुटाएं?

अगर आप 20 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करने का गोल लेकर चल रहे हैं, तो 4x15x20 के फॉर्मूले से म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हैं। इसमें आप एक छोटी रकम की एसआईपी से निवेश शुरू करके बड़ा फंड तैयार कर पाएंगे। यहां आपको एनुअल स्टेप अप भी यूज करना होगा। इसमें हर साल मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है।

क्या है 4x15x20 का फॉर्मूला?

4x15x20 के फॉर्मूले में आपको 4000 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करनी होगी। यानी आपको हर महीने अपनी सैलरी में से 4000 रुपये बचाकर म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालने हैं। अब आपको 15% एनुअल स्टेप अप रखना होगा। यानी हर साल अपनी एसआईपी की रकम में 15 फीसदी का इजाफा करना होगा। आप इस साल 4000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल आपको 4600 रुपये महीने एसआईपी में डालने होंगे। ऐसा आपको 20 साल तक करना है।

विवरणराशि (₹)
शुरुआती मासिक SIP4,000
स्टेप-अप रेट (हर साल बढ़ोतरी)15%
निवेश अवधि20 साल
कुल जमा फंड (20 साल बाद)1,14,39,198
कुल निवेश राशि49,17,292
कुल ब्याज / मुनाफा65,21,906

इस तरह 20 साल बाद आपके पास 1,14,39,198 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 49,17,292 रुपये आपकी निवेश राशि होगी और 65,21,906 रुपये ब्याज आय होगी।

ये भी पढ़ें

बदमाशों ने एक परिवार के नाम उठा लिए 24 लोन, किया 4.3 करोड़ का फ्रॉड, बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान
कारोबार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 11:23 am

Hindi News / Business / SIP में 4x15x20 के इस फॉर्मूले से जमा हो जाएगी 1 करोड़ से ज्यादा की रकम, समझिए कैलकुलेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

इस फेस्टिव सीजन ऑनलाइन फ्रॉड की आई बाढ़, जानिए कैसे AI स्कैमर्स खाली कर रहे लोगों के अकाउंट

Online Cyber Fraud
कारोबार

8वें वेतन आयोग की आस में कर्मचारियों-पेंशनरों को करना पड़ेगा लंबा इंतजार?

Is the 8th CPC coming?, How much will be my salary after the 8th Pay Commission?, When was the 8th Pay Commission implemented?, 8वीं सीपीसी आ रही है?, 8वें वेतन आयोग के बाद मेरा वेतन कितना होगा?, 8th Pay Commission salary calculator, 8th Pay Commission fitment factor, 8th CPC Pay matrix, How much salary increase in 8th Pay Commission, 8th Pay Commission salary structure pdf, 8th Pay Commission salary slab, 8th Pay Commission for pensioners, 8th CPC revised pay calculations,
कारोबार

15000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 13 हजार रुपये बोनस, 30 सितंबर को हो जाएगा पेमेंट

How To Withdraw PF Amount Online 2025?, Pf claim online, Pf claim form, Uan login, EPFO, EPF passbook, PF login, Pf claim status, PF balance,
कारोबार

Tata Capital IPO में अगले हफ्ते मिलेगा पैसा लगाने का मौका, GMP में दिख रहा मुनाफा, जानिए क्या है प्राइस बैंड

Tata Capital IPO
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे भाव, जानिए दाम

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.