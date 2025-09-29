SIP में 4x15x20 के इस फॉर्मूले से जमा हो जाएगी 1 करोड़ से ज्यादा की रकम, समझिए कैलकुलेशन

म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। (PC: Freepik)
SIP Calculator: म्यूचुअल फंड एसआईपी इन दिनों काफी लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट विकल्प बन चुका है। एम्फी के आकंड़ों के अनुसार, अगस्त में एसआईपी के जरिए निवेश 28,265 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 20 फीसदी का उछाल है। एसआईपी के जरिए लोग हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यहां निवेश करने पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलती है। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी सालाना औसत रिटर्न मिल जाता है।
अगर आप 20 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करने का गोल लेकर चल रहे हैं, तो 4x15x20 के फॉर्मूले से म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हैं। इसमें आप एक छोटी रकम की एसआईपी से निवेश शुरू करके बड़ा फंड तैयार कर पाएंगे। यहां आपको एनुअल स्टेप अप भी यूज करना होगा। इसमें हर साल मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है।
4x15x20 के फॉर्मूले में आपको 4000 रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करनी होगी। यानी आपको हर महीने अपनी सैलरी में से 4000 रुपये बचाकर म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालने हैं। अब आपको 15% एनुअल स्टेप अप रखना होगा। यानी हर साल अपनी एसआईपी की रकम में 15 फीसदी का इजाफा करना होगा। आप इस साल 4000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल आपको 4600 रुपये महीने एसआईपी में डालने होंगे। ऐसा आपको 20 साल तक करना है।
|विवरण
|राशि (₹)
|शुरुआती मासिक SIP
|4,000
|स्टेप-अप रेट (हर साल बढ़ोतरी)
|15%
|निवेश अवधि
|20 साल
|कुल जमा फंड (20 साल बाद)
|1,14,39,198
|कुल निवेश राशि
|49,17,292
|कुल ब्याज / मुनाफा
|65,21,906
इस तरह 20 साल बाद आपके पास 1,14,39,198 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 49,17,292 रुपये आपकी निवेश राशि होगी और 65,21,906 रुपये ब्याज आय होगी।
